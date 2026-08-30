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Sultangazi'de hafriyat kamyonu alev alev yandı

Sultangazi'de hafriyat kamyonu alev alev yandı
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Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde park halindeki hafriyat kamyonunun motor bölümünden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de hafriyat kamyonundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Yaseminler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Serhat G., kullandığı hafriyat kamyonunu park etmeye çalıştığı sırada aracın motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Şoför kamyondan inerken, kamyondan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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