Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı - Haberler

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Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çocuk kaçırıldığına yönelik bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çocuk kaçırıldığına yönelik bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Esentepe Mahallesi'nde 2 çocuğun kaçırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adreste ve ilçe genelinde yaptığı kontrolde, çocuk kaçırılmasıyla ilgili bir müracaatın olmadığını tespit etti.

Ekiplerce mahalle sakinleriyle yapılan görüşmede, bir aracın durakladığı, şüphelilerin bagajdaki çocuğu indirip tartakladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında, olay günü aracı kullandığı tespit edilen L.C.K. yakalandı.

Şüphelinin, sorgusunda, iş çıkışı eğlence amacıyla arabanın bagajına binen arkadaşları B.K'ye, olayın gerçekleştiği yerde bagaj kapısını açarak şaka amaçlı vurduklarını söylediği aktarıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İstanbul Güncel Haberler

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