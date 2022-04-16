Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

SULTANGAZİ'de şoförünün frenlerinin tutmadığını iddia ettiği kumaş yüklü kamyon refüjden geçerek otomobili ezdi. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için saniyelerle yarışıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza TEM Otoyolu çıkışı Lütfü Aykaç Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Varol'un kullandığı 23 TC 420 plakalı kamyonun frenin tutmaması sonucu şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjden geçerek karşı yola geçen kumaş yüklü kamyon otomobili ezdi. Otomobilin sürücüsü sıkıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada Gökhan Çelik ise yeşil ışığın yanmasıyla otomobiliyle kazadan kıl payı kurtuldu.

"FRENİ TUTMADI O ŞEKİLDE OLDU"