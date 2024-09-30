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Sultangazi'de Ana Kucağı Öğrencileri Planetaryumu Ziyaret Etti

Sultangazi'de Ana Kucağı Öğrencileri Planetaryumu Ziyaret Etti
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Sultangazi Belediyesi'nin 'Merve Karakaş Ana Kucağı'nın öğrencileri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki planetaryumu ziyaret ederek astronomi etkinliklerine katıldı. Öğrenciler, bu etkinliklerde bilgi edinip keyifli anlar yaşadı.

SULTANGAZİ Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Merve Karakaş Ana Kucağı'nın öğrencileri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bulunan planetaryumu ziyaret etti. Öğrenciler astronomi ile ilgili gerçekleştirilen etkinliklerde hem bilgilendi hem de keyifli anlar yaşadı.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin içerisindeki planetaryum, 'Merve Karakaş Ana Kucağı'nın öğrencilerini ağırladı. Kendileri için hazırlanan rengarenk etkinliklerle keyifli vakit geçiren öğrenciler uzayda kısa bir yolculuğa çıktı. Öğrenciler, aynı zamanda her yaş grubuna uygun astronomi filmi izledi.

'ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE GÜVENLE BAKSIN'

Ana Kucakları'nın ilçe için önemine değinen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçe sakinlerinin beğenisini toplayan, Sultançiftliği'nde hizmet veren Ana Kucağı'nın ikincisini kısa bir süre önce Cebeci Mahallesi'nde hizmete açtık. 42-68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren kurumumuz ebeveynlerden yoğun ilgi görüyor. Verdiği eğitimle farkını ortaya koyan, kısa sürede velilerden tam not alan Ana Kucağımız ile daha çok miniğe ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir çocuğun hayatında okul öncesi eğitim şüphesiz ki çok önemlidir. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, çocuklarımızın geleceğe güvenli bakmalarını sağlayacak nitelikli eğitim kurumlarını ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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