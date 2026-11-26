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SULTANGAZİ'de çıktığı ağaçta mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaca çıkan çocuk bir süre sonra aşağı inemediği için mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla çocuğu ağaçtan kurtardı. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, ağaçta mahsur kalan çocuğun kurtarıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı