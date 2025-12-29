Sultangazi'de 80 hafız öğrenci için tören düzenlendi

Sultangazi'de "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 80 kız öğrenci için icazet merasimi yapıldı.

?Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu, Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu ve Babur-Rahme Kız Kur'an Kursu işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle icazetnamelerini aldı.

Ailelerin yoğun katılım gösterdiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

?Törende konuşan Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ve İlçe Müftüsü Hadi Keskin, öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Programda, icazet duasının ardından, hafızlığını tamamlayan 80 öğrenciye umre ziyareti ve gram altın hediye edildi.