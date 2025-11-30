Haberler

Sultangazi'de 8. Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen 8. Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2 ton hamsi ikram edildi. Yağmurlu havaya rağmen uzun kuyruklar oluşurken, festivalde horon gösterileri büyük ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen "8. Hamsi Festivali"nde vatandaşlara 2 ton hamsi ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kültür Festivalleri kapsamında düzenlenen "8. Hamsi Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Hamsi yemek isteyen vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen metrelerce kuyruk oluşturdu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tezgahın başına geçerek balık ekmekleri vatandaşlara dağıttı.

Festivalde, horon ekibinin gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Dursun, hamsi festivaline her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Anadolu Kültür Festivali komşuluk bağlarımızın gelişip güçlenmesi için, bizim için önemli. Bugün Rize ile yaklaşık 3 aydır burada devam eden bu yılki Anadolu Kültür Festivalimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Örf ve adetlerimizi geliştirmeye, gelenek göreneklerimizi yaşatıp yaymaya ve memleket özlemini gidermeye aracı olan programlarımıza katılımlarınız için tüm komşularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivale, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Dursun'un eşi Tuba Dursun, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça, Sultangazi Rizeliler Derneği Başkanı Osman Kişmir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Haber YorumlarıDeniz Dilara:

