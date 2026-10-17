Sultangazi'de 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Sultangazi'de 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı, mahsur kalanlar kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 50. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, dumanın sardığı üst katlarda mahsur kalanlar merdiven yardımıyla tahliye edildi.
Sultangazi'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sultangazi ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Dumanın binayı sarmasıyla üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi. Yangın çok büyümeden söndürüldü.