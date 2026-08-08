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TEM'de zincirleme kaza: 10 araç

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Sultangazi TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle bölgede bir süre trafik aksadı.

Sultangazi TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle bölgede bir süre trafik aksadı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkisinde seyreden panelvan araçtan koptuğu öne sürülen parça, arkasından gelen otomobilin altına girdi.

Otomobil sürücüsünün yavaşlaması ve arkadan gelen araçların duramaması sonucu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

Kazaya karışan araçların emniyet şeridine alınmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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