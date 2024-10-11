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Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor
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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor ve önerilerini dinliyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla ilçeye hizmet etmeye devam ediyor.

SULTANGAZİ Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Dursun, vatandaşlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, öneri ve talepleri de dinliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sık sık esnafı ziyaret ederek sorun ve önerileri dinliyor. Gönül Belediyeciliğinin önemine değinen Başkan Dursun, "Göreve başlamadan cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı; gönül belediyeciliği esasıyla ilçenizde dokunmadık gönül, girilmemiş ev bırakmayacaksınız demişti. Vatandaşın derdiyle dertlenen, sorunları hızla çözüme kavuşturan bir anlayışla ilçemize canı gönülden hizmet ederek 5 buçuk yılı geride bıraktık. İlk günkü aşkla Sultangazi'mizi Sultan Şehir hedefine ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimi zaman sokakta, kimi zaman ev ziyaretinde, bazen bir düğünde bazen bir cenazede komşularımızla bir araya geliyoruz. İyi günde sevinci, kötü günde acıyı paylaşıyoruz. 81 ilin mozaiği olan ilçemizde hep birlikte daha iyiye" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdurrahman Dursun Yerel Yönetim Sultangazi Politika Güncel Yaşam

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