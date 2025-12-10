Sultanbeyli'ye 8 yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye 8 yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl ile başkanlık makamında bir araya geldi.

Görüşmede ilçe geneline kazandırılacak yeni sağlık yatırımları ele alındı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tombaş, 8 mahalleye aile sağlığı merkezi kurulacağını belirtti.

Sağlık hizmetlerinde kalitenin daha da artması için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini aktaran Tombaş, "Aile Sağlığı Merkezleri için alan tahsislerini yaptık, yer teslimlerini gerçekleştirdik. İnşaat çalışmaları da kısa süre içinde başlayacak. Kıymetli desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler ve Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mahalleler belli oldu

Tombaş, sağlık merkezlerinin Adil, Fatih, Mecidiye, Battalgazi, Orhangazi, Hasanpaşa, Akşemsettin ve Mehmet Akif mahallerine yapılacağını belirterek, şunları dile getirdi:

"Yeni Aile Sağlığı Merkezlerimiz, rutin muayenenin yanı sıra acil durumlar ve önleyici sağlık hizmetlerinde de ilçemize büyük katkı sağlayacak. Modern tıbbi donanım ve alanında uzman personel ile hizmet verecek. Bu yatırımlar, mevcut sağlık altyapımızı güçlendirecek ve Sultanbeyli halkının sağlığını koruma ve geliştirme hedeflerimizi destekleyecek. Her bir vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için sağlık alanında yatırımlarımız devam edecek."