Sultanbeyli Kitap Fuarı 8. Kez Kapılarını Açtı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda başladı.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olarak katıldığı fuarın açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, fuara bu yıl 80 yayınevi ve 150 yazarın katılacağın söyledi.

Tombaş, fuarın 29 Eylül'e kadar açık olacağını belirterek, "Söyleşilerle, imza etkinlikleriyle, sürpriz hediyelerle dolu dolu geçecek kitap fuarımız her gün saat 10.00-20.00 arasında açık olacak. Türkiye'nin sevilen, ilgiyle takip edilen yazarlarını Sultanbeyli Kitap Fuarı'mızda vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk gününde oldukça yoğun bir katılım olması bizi ziyadesiyle sevindiriyor." dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini vurgulayan Tombaş, "Gelenek hüviyeti kazanan kitap fuarımızı her sene daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Onur konuğumuz Prof. Dr. Sadettin Ökten hocamız başta olmak üzere tüm yazarlarımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış törenin ardından Prof. Dr. Sadettin Ökten, "Şehir ve Medeniyet" konulu söyleşide okurlarla buluştu. Ardından Kemal Sayar "Kendi Işığında Yürü- Zorlukların Üstesinden Gelmek" konulu söyleşi gerçekleştirerek, okurları için kitaplarını imzaladı.

Siyaset ve edebiyat dünyasından birçok ismin katıldığı fuar açılışında, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da konuşma yaptı.