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Sultanbeyli'de DEAŞ Operasyonu: Polise Ateş Açan Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Sultanbeyli'de DEAŞ Operasyonu: Polise Ateş Açan Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi
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İstanbul Sultanbeyli'de polis ekiplerine silahla ateş açan DEAŞ şüphelisi Berkan Çil, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirildi. MİT ve İstanbul Emniyeti koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Pendik ve Tuzla'daki adreslere düzenlenen baskınlardan kaçan şüpheli, otogarda yakalanmak isterken çatışma çıktı. Çatışmada bir vatandaş yaralandı, anlar kameraya yansıdı.

Ayşe GÜREL/İSTANBUL SULTANBEYLİ'de polis ekiplerine silahla ateş açan DEAŞ şüphelisi Berkan Çil'in (21) etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çil'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDAN KAÇTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Pendik ve Tuzla'da belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmalar genişletildi.

OTOGARDAN OTOBÜS BİLETİ ALDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Çil'in, Sultanbeyli Otogarı'ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı tespit edildi. Otogarda önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. de yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, terör saldırısı hazırlığı yapan Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'lı şüphelinin etkisiz hale getirdirildiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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