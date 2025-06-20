Sultanbeyli'deki nikah salonları ilçe sakinlerine ücretsiz hizmet verecek

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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçede ikamet eden evlenecek çiftlere belediyeye bağlı nikah salonlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçede ikamet eden evlenecek çiftlere belediyeye bağlı nikah salonlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında, belediyeye bağlı nikah salonlarının ücretsiz hizmet vermesine ilişkin teklif Sultanbeyli Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda kabul edildi.

Belediye Başkanı Tombaş, ilçede ikamet eden vatandaşlardan hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin nikah salonu tahsis ücretinin artık alınmayacağını belirtti.

Tombaş, "Evlenecek çiftlerimize kısmen de olsa maddi katkı sunmuş olacağız. Hayırlı olsun. Evlenecek tüm çiftlerimize şimdiden ömür boyu mutluluklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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