İstanbul'da denetimden kaçıp aracında ve evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Polis ekiplerinin denetimi sırasında otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli H.B., aracında ve evinde bulunan uyuşturucu ile gözaltına alındı. Emniyet, evde 5 kilogram uyuşturucu buldu.
Sultanbeyli'de, polis ekiplerinin denetiminden otomobiliyle kaçan, aracında ve evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Fatih Mahallesi'ndeki denetimi sırasında "dur" ihtarında bulunduğu sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücünün üstünde ve aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kimliği belirlenen zanlı H.B'nin (49) aynı mahalledeki evine de operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 5 kilogram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.