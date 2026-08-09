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Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı

Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı Haber Videosunu İzle
Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı
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Sultanbeyli'de seyir halindeki bir otomobil, park halindeki minibüs ve otomobile çarptı; çarpmanın ardından araçlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı ancak polis ekiplerince yakalandı. Araçların alev alev yanma anı ile itfaiyenin müdahalesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

  • Sultanbeyli'de saat 02.30 sıralarında seyir halindeki 34 PFA 510 plakalı otomobil, park halindeki 34 RAG 077 plakalı minibüs ile 34 CAH 851 plakalı otomobile çarptı.
  • Kazada minibüs dere yatağı bariyerlerine çıkarak dururken, otomobil ile minibüste yangın çıktı ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.
  • Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı ancak daha sonra polis ekiplerince yakalandı.

Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil, park halindeki minibüs ve otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Alev alev yanan otomobil ve minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazaya karışan sürücünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

KAVŞAĞI ALAMAYINCA...

Olay, saat 02.30 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PFA 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 34 RAG 077 plakalı minibüs ile 34 CAH 851 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen minibüs, dere yatağının etrafındaki bariyerlerin üzerine çıkarak durdu.

MİNİBÜS VE OTOMOBİL YANDI

Kazada, 34 PFA 510 plakalı otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra da kazaya neden olan otomobil ile minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede araçları sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüs ve otomobildeki alevler söndürüldü.

Yangın ve çarpışma nedeniyle büyük hasar gören minibüs ile otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden kaçan sürücünün bir süre sonra polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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