Sultanbeyli'de metruk binanın çatısında çıkan ve 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü

İstanbul Sultanbeyli'de metruk binanın çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Kale Caddesi'ndeki 2 katlı boş binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bitişikte bulunan 3'er katlı 2 binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binaların çatılarında hasar oluştu.