Sultanbeyli'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi Sevimli Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede gecekondunun çatısının tamamını saran alevler evin arka bahçesindeki tahta barakaya sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla gecekonduda yaşayan iki kişi dışarı çıkartıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, mahalle sakinleri yangının arka bahçede akşam saatlerinde yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşinin neden olduğunu ileri sürdü.