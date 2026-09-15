Haberler

Sultanbeyli’de eski nişanlısını sokak ortasında darbeden şüpheli yakalandı

Sultanbeyli’de eski nişanlısını sokak ortasında darbeden şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Murat SOLAK /İSTANBUL Sultanbeyli’de G.N.B. (25), sokakta yürüdüğü sırada eski nişanlısı B.A. (29) tarafından darbedildi.

Murat SOLAK /İSTANBUL Sultanbeyli'de G.N.B. (25), sokakta yürüdüğü sırada eski nişanlısı B.A. (29) tarafından darbedildi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan B.A.'nın, çok sayıda suç kaydı kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına yürüyen G.N.B.'nin önü eski nişanlısı B.A. tarafından kesildi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında B.A., genç kadına saldırak darbetmeye başladı. Çevredekilerin tepkilerine rağmen şiddetini sürdüren ve olay yerinden ayrıldıktan sonra tekrar dönerek genç kadını darbeden B.A., gözaltına alındı.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; B.A.'nın genç kadını darbedişi ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Genç kadının emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan B.A.'nın yapılan sorgusunda; 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Tehdit' ve 'Yağma' gibi suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Olayla ilgili yeni gelişme var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu
Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

İki teker hayat söndürdü! Yaşını öğrenen kahroldu
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti