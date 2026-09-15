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Sultanbeyli'de eski nişanlısını darbeden şüpheli yakalandı

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Sultanbeyli'de eski nişanlısını darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de eski nişanlısını darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Hasanpaşa Mahallesi'nde bir kadının darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, eski nişanlısı B.A'yı (29) darbettiğini belirledikleri zanlı G.N.B'yi (25) yakaladı.

Şüphelinin "kasten öldürme", "kasten yaralama", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit" ve "yağma" suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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