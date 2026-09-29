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Sultanbeyli'de akıntıda düşen öğrenciye sürücü elinden tutarak yardım etti

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Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde yağışın etkisiyle caddede oluşan akıntıda yoldan karşıya geçmeye çalışan öğrenci düşerek zor anlar yaşadı. Aracıyla ilerleyen sürücü, öğrencinin elinden tutarak yol kenarına kadar ona eşlik etti ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sultanbeyli'de, yolda oluşan akıntı nedeniyle yürüyemeyen öğrenciye bir sürücünün elinden tutarak yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Hamidiye Mahallesi'nde, yağışın da etkisiyle bir caddede oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrencinin düşmesi ve akıntı nedeniyle yaşadığı zorluk cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüye göre, yoldaki şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybedip suya düşen öğrenci güçlükle ayağa kalktı.

Öğrenciye, aracıyla ilerleyen bir sürücü yardım etti. Aracın içindeki sürücü, öğrencinin elinden tutarak yolun kenarına kadar ona eşlik etti.

Kaynak: AA
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