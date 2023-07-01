Sultanbeyli'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil takla attı

Sultanbeyli'de bir marketin önündeki dondurma ve içecek dolaplarına çarpan otomobil takla attı. Kazada 4 çocuk yaralanırken, marketin camları kırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANBEYLİ'de iddiaya göre, 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, bir marketin önündeki dondurma ve içecek dolaplarına çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 4 çocuk yaralanırken, marketin camları kırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Haziran Çarşamba Günü saat 21.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fransa'dan bayram nedeniyle Sultanbeyli'ye gelen aile otomobili park ettikten sonra eve çıktı. Ailesinin haberi olmadan otomobilin anahtarlarını alan 16 yaşındaki kız çocuğu otomobile arkadaşlarıyla birlikte bindi. Otomobili çalıştıran çocuk bir süre gittikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce trafik levhasına ardından da market önündeki dondurma ve içecek dolaplarına çarparak takla attı. Kazada, otomobildeki 4 çocuk yaralanırken, kaza anında içeride bulunan market sahibi Gamze Kulanşi ve yeğeni ise şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Marketin ise camları kırıldı.

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