Sultanbeyli Belediyesi, 'Marifet Mutfağı' projesini hayata geçirdi

Sultanbeyli Belediyesi, aile ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara yönelik, 'Marifet Mutfağı' projesini hayata geçirdi. Marifet Mutfağı, yapılan açılış programıyla hizmet vermeye başladı.

Sultanbeyli Belediyesi, kadın el emeğinin geçim kaynağına dönüşmesini sağlamak ve kadın istihdamını artırmak hedefiyle Marifet Mutfağı açılışını gerçekleştirdi. Bu projeyle girişimci kadınlar için birçok alanda, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle destek sağlanacak. Marifet Mutfağı'nda kendini geliştirmek ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen adaylar, başvurularının ardından mülakatlarla değerlendirilerek seçilecek.

Oluşturulan gruplar, çeşitli uzmanlık alanında eğitimler almakla birlikte deneyimli uzmanlardan bilgi ve tecrübe paylaşımlarıyla desteklenecek. Eğitimlere katılan kadınlar, el becerilerini geliştirip ve üretim sürecinde uzmanlaşma konusunda yetkinlik kazanacak. Ayrıca kadınlar çocuklarını, çocuk gelişim uzmanlarının olduğu çocuk dostu alanına bırakarak eğitimlere katılabilme imkanına da sahip olacak.

Marifet Mutfağı Projesi; 2022 yılında Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe desteği alan çalışmalar içerisinde yer aldı. Ayrıca Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 2022 yılı Altın Karınca Ödülleri'nde Sosyal Hizmetler kategorisinde HEMDEM Kadın Kooperatifinin Kurulması projesiyle ödül sahibi olmuştu.

Marifet Mutfağı'nın açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yıldız Konal Süslü, Rabia İlhan, İsmail Erdem; İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı tariflerle bilinen Şef Şükran Kaymak da katıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin programın açılışında yaptığı konuşmada, "Bu projemize en başında tasarlarken istihdama katılımı amaçladık. Fakat asıl vizyonlarımızdan birisi de hayata geçirdiğimiz her faaliyetimiz gibi Türkiye çapında örnek gösterilen bir model olmayı başarmaktı. Ne mutlu ki bugün bunun meyvelerini birçok açıdan görebileceğimiz bir açılışta sizlerle birlikteyiz. Gıda girişimciliği eğitimlerinden tutunda kooperatif eğitimciliğine, uzmanlık eğitimlerinden seminerlere varana kadar birçok katılımcıya kendilerine geliştirme imkanı sunarak bu mekanımızı en sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz" dedi.

Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keskin, "Kadın emeğinin değere dönüştüğü Marifet Mutfağımızı Sultanbeyli'mize İstanbul'umuza armağan etmiş olduk, hayırlı olsun. Marifet Mutfağımız hanımefendilerin emeklerini değeri dönüştürebilecekleri ve burada eğitim alabilecekleri, ardından ürettiklerini satabilecekleri bir mekan. Hanımefendilerin el becerilerini geliştirmek üzere çok önemli sosyal bir projemizi başlatmış olduk. Tüm hanımefendilere ve dolayısıyla hanımefendilerin üretecekleri o güzel yemekleri yiyecek olan beyefendilere hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Şef Şükran Kaymak da yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle böyle anlamlı bir projede yer aldığım için mutluyum. Marifet Mutfağı kadın emeğini değere dönüştüren bir proje ve hanımefendilerin istedikleri saatlerde burada istihdam sağlayıp ürünler üretip, gelir elde edebileceği bir kaynak sunuyor. Benim de en sevdiğim ve ilgili olduğum alan olduğu için beni heyecanlandırdı. Kadının emeğine değer veren bir proje olduğu için projeye çok değer veriyorum" ifadelerini kullandı.