Sultanbeyli Belediyesi, Anaokulu Öğrencilerine Vitamin Fileleri Hediye Etti

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede 6 bin anaokulu öğrencisine c vitamini içeren meyvelerden oluşan 'vitamin filesi' hediye etti. Ayrıca Sultanbeyli'de Kapalı Pazar Alanı'nın açılışı yapıldı.

Doğal gıda tüketimine ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla Sultanbeyli Belediyesi, ilçede 6 bin anaokulu öğrencisine c vitamini içeren meyvelerden oluşan 'vitamin filesi' hediye etti.

Sultanbeyli'de Kapalı Pazar Alanı açılırken, açılış günü olması nedeniyle tüm misafirlere ve ilçede bulunan gelişim çağındaki 6 bin anaokulu öğrencisine vitamin fileleri dağıtıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili, "Kapalı Pazar Alanı'mızı hizmete açarken özellikle gelişim çağında olan, anaokuluna giden 6 bin öğrencimize c vitaminlerini alsınlar diye vitamin filesi hediye ettik. Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde çocuklarımızın vücut direncini artırmak ve sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini önemsiyor ve onlara sağlıklı yarınlar diliyorum" diye konuştu.

SULTANBEYLİ KAPALI PAZAR ALANI HİZMETE AÇILDI

Sultanbeyli Belediyesi, Kapalı Pazar Alanı'nı ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Kapalı Pazar Alanı'nda toplam 112 tezgahın; 90 adeti pazarcı esnafına, 22 adeti ise üreticilere tahsis edilecek. Kapalı Pazar Alanı'nda, şimdilik sadece pazartesi günleri semt pazarı kurulacak. İlerleyen zamanlarda ise ilçe sakinlerinin ve pazarcı esnafının taleplerine göre günlerde artış ya da değişiklik yapılabileceği belirtildi. Pazar alanında ayrıca kafeterya, zabıta noktası, lavabolar ve mescitler de yer alıyor.

"İLÇE GELİŞİMİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK"

Kapalı Pazar Alanı'nın ilçenin gelişimine önemli bir katkı sunacağını belirten Keskin, "Adil Mahallemizin pazar alanı yoktu. Yeni pazar alanını klasik yöntemle kurmak yerine böyle bir alanı mahallemize ve Sultanbeyli'mize kazandırmış olduk. Kapalı Pazar Alanımız Sultanbeyli'mize hayırlı olsun dedi.