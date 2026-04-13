Sultanbeyli Belediyesinin 2025 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Sultanbeyli Belediyesinin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Sultanbeyli Belediye Meclisi nisan ayı ikinci toplantısı belediye hizmet binasında, Belediye Başkanı Ali Tombaş yönetiminde yapıldı.

Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra 2025 Yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü.

Rapor, oy çokluğuyla meclisten geçerken, oylamanın ardından Belediye Başkanı Tombaş, teşekkür konuşması yaptı.

Seçim döneminde söz verilen 100 projenin 50'sini tamamladıklarını, yeni projelerin de devam ettiğini belirten Tombaş, "Geride bıraktığımız yılda her alanda eser, hizmet ve proje ürettik. Bunu yaparken mali disiplinden taviz vermedik, ek bütçe yapmadan yılı tamamladık. Sultanbeyli'yi yeni eserler ve kalıcı hizmetlerle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bütçemizde yüzde 25 tasarruf sağladık"

Tombaş, 2025'te hem yatırımlarını sürdürdüklerini hem de önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını belirterek, yalnızca proje üreten değil, kaynaklarını doğru yöneten bir belediye olduklarını dile getirdi.

Geçen yıl kurdukları AR-GE Müdürlüğü ile satın alımları ve ihaleleri tek noktada toplayarak şeffaf ve verimli bir hale getirdiklerini anlatan Tombaş, "Bu sayede toplam bütçemizde yüzde 25 tasarruf sağladık." dedi.

Sultanbeyli'nin geleceğini 5 ana başlıkta planladıklarını ifade eden Tombaş, gençlik, sosyal yardımlaşma, halkla ilişkiler, kentsel dönüşüm ve teknoloji yatırımlarını öncelikli çalışma alanları olarak sıraladı.

Gençlikle ilgili projeleri önemsediklerini vurgulayan Tombaş, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar belediyemiz bünyesinde 7 bin lisanslı sporcu bulunuyor. Hedefimiz, 20 bin. Öte yandan Sultanbeyli'yi bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu kapsamda Yüksek Siber Güvenlik Teknoloji Bölgesi ile ilgili süreçleri tamamladık. Bu merkezde, yapay zeka, nanoteknoloji, kuluçka merkezi, AR-GE merkezleri ve üretim alanları yer alacak. Bu vizyonla Sultanbeyli'yi İstanbul'un en önemli, en yaşanılabilir ve en çok tercih edilen ilçelerinden biri haline getireceğiz."

Sultanbeyli'nin geleceğini şekillendirecek master plan çalışmalarını tamamladıklarını açıklayan Tombaş, kentsel dönüşüm ve ulaşımda ilk kez master plan çalışması yaptıklarını ve bu alanlarda uygulama safhasına geçtiklerini dile getirdi.

Ada bazlı dönüşümü teşvik ettiklerini belirten Tombaş, şunları kaydetti:

"SULKON şirketimizle kentsel dönüşümde hemşehrilerimize destek oluyoruz. Diğer yandan sosyal yardımı da ihmal etmiyoruz. Yaklaşık 10 bin aileye sosyal destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Halkla ilişkiler olmazsa olmaz. Hemşehrilerimizi doğrudan merkeze alan, onların beklentilerini ve taleplerini hayata geçirirken ilçemizin geleceğini de inşa eden süreci kararlılıkla yürütüyoruz."