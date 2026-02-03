Haberler

Sultan 2. Murad, vefatının 575. yılında Bursa'da anıldı

Sultan 2. Murad Han, Bursa'daki kabri başında vefatının 575. yılında düzenlenen bir törenle anıldı. Törende, Sultan 2. Murad'ın adil ve hayırsever bir hükümdar olarak özellikleri vurgulandı.

Sultan 2. Murad Han, vefatının 575. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Muradiye Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Sultan 2. Murad'ın adil, cömert, dürüst, mutedil, müşfik, duygusal, iyi kalpli, tasavvufa, sanata ve ilme meraklı, hayırsever bir hükümdar olarak tasvir edildiğini söyledi.

Yıldız, Sultan 2. Murad'ın fütuhatla geçen 30 yıllık saltanatında fethedilen bölgeleri gerek doğrudan kendisinin kurduğunu, gerek teşvik ettiği, desteklediği, ihya ve imar ettiğini, yerleşim birimlerini sayısız vakıf eserleriyle donattığını ifade etti.

Sultan 2. Murad'ın, 3 Şubat 1451'de vefat ettiğini belirten Yıldız, "Vefatının 575. yıl dönümünde Sultan 2. Murad'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

Konuşmanın ardından türbe ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törene, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
