1. Murad Hüdavendigar Han, Şehadetinin 636. Yılında Anıldı

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Osmanlı padişahlarından 1. Murad Hüdavendigar Han, Bursa'daki kabri başında düzenlenen anma töreniyle şehadetinin 636. yıl dönümünde anıldı. Törende Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi ve Murad Hüdavendigar'ın hayatı hakkında bilgi verildi. Anma etkinliği nohut ve pilav ikramı ile sona erdi.

Osmanlı padişahlarından 1. Murad Hüdavendigar Han, şehadetinin 636'ıncı yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

Savaş alanında şehit edilen Murad Hüdavendigar Han için Osmangazi ilçesinin Çekirge Mahallesi'nde bulunan türbesi ve kendi adına yaptırılan caminin önünde anma töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen törende, Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Programda, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Murad Hüdavendigar'ın hayatıyla ilgili bilgi verdi.

Türbenin etrafında nohut ve pilav ikramıyla sona eren törene Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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