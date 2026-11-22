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Edirne'nin Süloğlu ilçesinin kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Süloğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, toprakların şehitlerin kanı, gazilerin fedakarlığı ve milletin bağımsızlık mücadelesiyle vatan olduğunu belirtti.

Kurtuluş yıl dönümlerinin yalnızca geçmişi anmak değil, Cumhuriyet'in değerlerine ve gelecek nesillere karşı sorumlulukları hatırlamak açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Ormankıran, toplumun tüm kesimlerinin kişisel çıkarlar yerine ülkenin ve milletin geleceğini öncelemesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi, Edirne Belediyesi Bando Takımı ile halk oyunları ve davul-zurna ekipleri gösteri sundu.

Belediye tarafından çocuklar için yüz boyama ve palyaço etkinlikleri düzenlendi, vatandaşlara Türk bayrağı, balon, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.

Kutlamalara Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Süloğlu Garnizon Komutanı Komando Kurmay Albay Tolga Kip, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA