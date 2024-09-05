???????Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Kaymakam Güler, Turanlı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini sundu.

Güler ve Turanlı bir süre görüşerek, ilçenin asayiş durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Turanlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Güler'e teşekkür etti.

Başkan Nallar ilçede incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Değirmenaltı Mahallesi'nde peyzaj çalışmalarını takip eden Nallar daha sonra Namık Kemal Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.