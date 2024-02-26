Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, halkla buluşma toplantısı düzenledi

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, halkla buluşma toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla Güler, başkanlığında halkla buluşma toplantısı düzenlendi.

Güler ve ilçe protokolü Kazandere ve Kaşıkçı mahallesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Güler, mahalledeki sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Mahalle sakinleri, toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Güler'e teşekkür etti.