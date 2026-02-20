Haberler

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri ve velilere sıfır atık eğitimi

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri ve velilere sıfır atık eğitimi
Güncelleme:
Süleymanpaşa Belediyesi, anaokulu öğrencileri ve velilerine yönelik sıfır atık eğitimi düzenledi. Eğitimlerde elektrikli atıkların çevreye zararı ve geri dönüşüm yöntemleri anlatıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından anaokulu öğrencileri ve velilere sıfır atık eğitimi verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Anaokulu iş birliğinde öğrenci ve veliler için eğitim programı düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, elektrikli ve elektronik atıkların çevreye verdiği zararlar, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve doğru geri dönüşüm yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

Evlerde sıkça karşılaşılan atık piller, küçük ev aletleri ve kullanım dışı elektronik cihazların bilinçsiz şekilde doğaya bırakılmasının oluşturduğu risklere dikkat çekildi.

Program kapsamında 110 öğrenci ve 30 veli eğitim aldı.

Eğitimlerin ardından öğrenciler ve velilerin katkılarıyla toplanan 50 kilogram elektronik atık belediyenin geri dönüşüm sistemine kazandırıldı.

