Tekirdağ'da çevreyi kirleten hafriyat dökümü nedeniyle 2 kişiye 180 bin lira ceza

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan hafriyat dökümleri nedeniyle 2 kişiye toplam 180 bin lira ceza uyguladı. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, çevreyi kirlettiği belirlenen hafriyat dökümleri nedeniyle 2 kişiye toplam 180 bin lira ceza uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çevre kirliliğine yol açan hafriyat ve inşaat atıklarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerleri ile çeşitli noktalara kaçak şekilde inşaat malzemesi bırakan iki aracı tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından çevreyi kirlettiği belirlenen 2 kişiye toplam 180 bin lira ceza kesildi.

Vatandaşların benzer durumları, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 0 552 952 20 90 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
