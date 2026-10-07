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Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Ekim toplantısını Başkan Nallar yönetiminde yaptı

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Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi'nin Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında yapıldı. Toplantıda bazı maddeler oy birliğiyle kabul edildi, eylül toplantısında komisyonlara havale edilen evraklar da karara bağlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantı Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında yapıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nallar, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.

Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Ayrıca eylül ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
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