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Süleymanpaşa Belediye Başkanı esnaf ziyaretlerinde bulundu

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Generli Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretine Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven ve muhtar Hüseyin Özdilek de eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Generli Mahallesi'nde esnafıları ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven ve muhtar Hüseyin Özdilek eşlik etti.

Lise öğrencileri NKÜ'yü ziyaret etti

Çorlu Sadık Ahmet Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu gezdi, laboratuvarlarda kullanılan cihaz ve malzemeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde fakültelerdeki akademisyenler, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, müfredatlar ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Özdilek Politika Güncel Haberler

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