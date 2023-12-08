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Süleymanpaşa Belediye Başkanı esnaf ziyaretlerinde bulundu

8 Aralık 2023 17:27 Son Güncelleme: 17:28 Abone Ol

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Generli Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretine Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven ve muhtar Hüseyin Özdilek de eşlik etti.