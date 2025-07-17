Süleymandanişment Köyü'nde Şarköy RES Projesi İçin Bilgilendirme Toplantısı

Süleymandanişment Köyü'nde Şarköy RES Projesi İçin Bilgilendirme Toplantısı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki Süleymandanişment köyünde, Şarköy RES ve Enerji Depolama Tesisi projesine dair halk bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya çevre bakanlığı yetkilileri ve teknik personel katıldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde, "Şarköy RES ve Enerji Depolama Tesisi" projesine ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun ile teknik personeller Elif Usta, Yunus Esmer ve İsa Seymen'in yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, DSİ, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından projenin yapılmasının planlandığı alanda arazi incelemesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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