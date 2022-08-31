Süleyman Soylu'dan CHP liderine yönelik sert sözler: Sivil itaatsizlik istiyor, bin tane Kılıçdaroğlu gelse başaramaz

Dün eylem yapan öğretmenlerle polis arasında çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alınmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu duruma "Bunu affetmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivil itaatsizlik oluşturmak isteniyor. Bu çabanın nedenini anlamış değilim. Toplumu kaosa sürüklemeye yönelik bir adım var burada. Değil Kılıçdaroğlu, yüz bin tane Kılıçdaroğlu gelse yine başaramaz bunu." dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında dün asgari ücretin altına düşen ücretlere, sözleşme dayatmasına ve uzun mesailere karşı Ankara'da toplantı yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenler, TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis, 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü nedeniyle izin vermedi. Öğretmenlerin ısrarı sonrası olaylar çıktı, 9 öğretmen gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖZALTILARA TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alındığı bir ana ait bir video paylaşarak olaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… 'Al bunu diyen' o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

"BİN KILIÇDAROĞLU GELSE BAŞARAMAZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ve çıkan olaylara ilişkin bir soruyu yanıtladı. Soylu, "Sivil itaatsizlik oluşturmak isteniyor. Sanki 2023'te cumhurbaşkanlığı seçimi değil de başka bir şey var. Bir kaygı var içimde. Bunu tüm milletimle buradan paylaşmak istiyorum. Bu çabanın nedenini anlamış değilim. Toplumu kaosa sürüklemeye yönelik bir adım var burada. Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse başaramaz bunu. Hep tahrik etmeye çalıştılar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Dün gözaltına alınan kişi kamuda öğretmen değil. Bu kişi elinde HDP'nin amblemi ve malum işaretleriyle sürekli toplumu terörize etmeye çalışan birisi." dedi.

"ÖZER İADESİ, MAHKEMEYE ÇIKACAĞI TARİHE BAĞLI"

Soylu, Thodex vurguncusu Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalanmasına ilişkinse şunları söyledi: "Emniyet, Adalet Bakanlığı ile temas kurdu. Arnavut emniyetiyle temas kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu dün törenler esnasında arz ettik. 2 arkadaşımız Arnavutluk'talar. Sabah gideceklerdi. Dosyalarla hem de iade süreçleri ile ilgili. İade süreçleri biraz sürer, orada mahkemeye çıkmak zorunda. Deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına, ilk mi ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlı. Şu ana kadar Arnavut makamları bize çok yardım eden tavır sergilediler."