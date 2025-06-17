Süleyman Demirel İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 10. yılında Isparta'daki anıt mezarında anma töreni yapıldı. Törene Demirel ailesi, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için ölümünün 10. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Törene, Demirel ailesinin yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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