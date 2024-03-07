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Süleler organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de düzenlenen "Mahzen-4" operasyonunda "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen "MAHZEN-4" operasyonunda "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

ELEBAŞI DAHİL 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız" sözleriyle operasyona ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, örgüt elebaşı dahil 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SUÇ DOSYASI HAYLİ KABARIK

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti; "Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Çıkar amaçlı suç örgütü kurma,
  • Kasten adam öldürme,
  • Çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama,
  • Uyuşturucu madde ticareti,
  • Nitelikli dolandırıcılık,
  • Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.

Süleler organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Operasyon Mersin Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

faruk merttürk:

Yakalandı da sonra ne olacak?

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Fazlı Deniz:

Demirören alınca sana inanacağım.....!!

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