'Şule' dizisi oyuncuları Yıldız Çağrı Atiksoy ve İlayda Alişan sevenleriyle buluştu

Edebiyatçı ve yazar Şule Yüksel Şenler'in anısına Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen "Şule Yüksel Şenler 4. Kitap ve Kültür Günleri", Rami Kütüphanesi'nde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl "Aile" temasıyla düzenlenen etkinlik, 45 yayınevi, söyleşi ve imza programları, çocuklara yönelik faaliyetler, sanatsal ve bilimsel atölyelere ev sahipliği yapıyor.

Program kapsamında TRT'nin dijital platformu tabii'nin Şule Yüksel Şenler'in hayatını ele alan "Şule: Senin Hikayen" dizisinin oyuncuları Yıldız Çağrı Atiksoy ve İlayda Alişan düzenlenen imza günü etkinliğinde hayranlarıyla buluştu.

Böylesi bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Atiksoy, kendilerini yalnız bırakmadıkları için ziyaretçilere teşekkür etti.

Alişan, dizide yer almaktan dolayı memnun olduğunu söyleyerek, "Umarım diziyi izlemiş ve mutlu olmuşsunuzdur. Bu sıcakta bizleri yalnız bırakmadığınız için herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir katılımın olduğu Atiksoy ve Alişan'ın sevenleriyle buluştuğu etkinlik, yaklaşık 1 saat sürdü.

"Şule: Senin Hikayen" dizisi, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini, toplumsal alandaki çalışmalarını, edebi kimliğini ve yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara karşı sergilediği duruşu bugünle bağlantı kurarak seyircisine sunuyor.

Başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Berrin Arısoy, Arif Pişkin, Rüzgar Aksoy, Tutku Ece Alkan, Kübra Kip, Tuğba Daştan, Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Hülya Darcan ve Fatoş Kabasakal yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu dizi, tabii'de izlenebiliyor.

Şule Yüksel Şenler 4. Kitap ve Kültür Günleri hakkında

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen "Şule Yüksel Şenler 4. Kitap ve Kültür Günleri" ile her yaştan ziyaretçinin kitap, kültür ve sanatla buluşması amaçlanıyor.

Yaklaşık 50 yayınevi standının yer aldığı fuar alanına gelen çocuklara kitap hediye çeki veriliyor.

Söyleşiler, paneller, çocuk atölyeleri, sergiler, geleneksel sanatlar ve konserlere ev sahipliği yapan etkinlik, yalnızca kitapların değil aynı zamanda bir fikrin, bir duruşun ve bir medeniyet tasavvurunun da gün yüzüne çıktığı bir platform olarak değerlendiriliyor.

Mekan, bilim ve teknoloji atölyelerinden bahçe etkinliklerine, açık hava sinemasından kitaplar üzerine yapılan söyleşilere, konserlerden sahne performanslarına kadar her yaşa hitap eden birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Edebiyatçı, yazar ve aktivist merhum Şule Yüksel Şenler anısına düzenlenen kitap ve kültür günleri, Rami Kütüphanesi'nde 15 Haziran'a kadar devam edecek.