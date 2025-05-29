'Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri' başladı

Her yaştan ziyaretçiyi kitap, kültür ve sanatla buluşturan "Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri", Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı.

Fuar alanındaki stantları ziyaret eden Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, AA muhabirine, etkinlikleri özellikle Şule Yüksel Şenler'in doğum günü olan 29 Mayıs'ta başlatmak istediklerini söyledi.

Etkinliğin ilkinin Rami Kütüphanesi'nde, ikincisinin Gaziantep'te ve üçüncüsünün de yine Rami Kütüphanesi'nde düzenlendiğini belirten Usta, "Kitap ve Kültür Günleri, aslında insanların daha çok kitaplarla, yayınevleriyle, yazarlarla buluştuğu, bir takım söyleşiler ve imza günleriyle iç dünyasındaki manevi yolculuğa çıktığı günler." dedi.

"Şule abla mücadelesiyle, kalemiyle ve hatipliğiyle sembol bir isim"

Usta, Şule Yüksel Şenler'in sembol bir isim olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hem verdiği mücadelesiyle, edebi yönüyle hem de kuvvetli diliyle, kalemiyle ve hatipliğiyle Türkiye'nin öncü kadınlarından biri. O yüzden biz de burada hem söyleşiler yaparak, gençlerle yazarlarımızın, kıymetli isimlerimizin buluşmasına vesile oluyoruz hem de etkinliklerin çocuklarımızın Şule Yüksel Şenler'i tanıması için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca kültürel etkinlikler, konserler, sanatsal gösteriler yaparak, bunu Şule ablanın edebi, gazetecilik yönünü, hitabetini, sanatsal yönünü ulaşabildiğimiz herkese anlatmak için iyi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz."

Usta, doğum günü vesilesiyle Şule Yüksel Şenler'i rahmet ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Bize güzel eserler, düşünceler, duygular bırakmış ve güzel emanetler bırakmış kıymetli bir düşünce insanı, iyi bir Müslüman hanımefendi. Müslüman kadının toplumdaki yerinin sağlamlaşması için, kendi kimliğiyle bu toplumda var olabilmesi için ciddi mücadele etmiş örnek bir insan olarak onun adını yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir iz bırakabilirsek onun mutluluğunu yaşamak isteriz"

Kitap ve Kültür Günleri'ne katılan tüm yayınevlerine teşekkürlerini ileten Usta, bütün İstanbulluları etkinliğe davet etti. Usta, "Vakfımızın sosyal mecralarından, sayfalarından tek tek programları takip edebilirler. Aileler, çocuklarıyla, gençler kendi arkadaşlarıyla grup olarak gelebilirler. Buradaki her türlü etkinliğe de katılabilirler. Biz kime dokunabilirsek, kime buradan bir iz bırakabilirsek onun mutluluğunu yaşamak ve paylaşmak isteriz." dedi.

Usta, kitap günlerinin Şenler'in unutulmaz eseri "Huzur Sokağı" konseptiyle hazırlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her yayınevinin arkasında bir Huzur Sokağı görseli var. O zamanlar Şule ablanın çizdiği tabloyu, mahalle kültürünü, Huzur Sokağı'nı insanlar gelince burada yaşasınlar, eskiye özlemi, eski komşulukları, muhabbeti, mahalle kültürünü biraz daha hatırlatalım istiyoruz. O yüzden böyle bir konsept seçtik. Hem de Şule ablanın en önemli eseri olan Huzur Sokağı'nı tekrar gençler okusunlar, tekrar gündeme gelsin, oradaki iyilikleri ve güzellikleri çoğaltalım diye düşünüyoruz."

"Gençlerin Şule ablayı tanıyarak yetişmesini hedefliyoruz"

Şule Yüksel Şenler Vakfının pek çok kültür ve sanat etkinlikleri ile gençlere, kadınlara ve ailelere yönelik atölyeler düzenlediğini anlatan Usta, "Bunların hepsini kendi vakıf binamızda, Eyüpsultan'da, hemen Feshane'nin karşısındaki binamızda hayata geçiriyoruz. Eğitimlerimiz de var. Bu eğitimlerle gençlerimizin ve önümüzdeki süreçte bu ülkeye yön verecek, hizmet edecek nesillerin ülkesini, milletini, vatanını seven, inançlı ve örnek model olan Şule ablayı tanıyarak, bilerek yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, vakfın etkinliklerinin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirterek, vakıf binasında gençlerin kullanımına sundukları kütüphanede sohbetlerin gerçekleştirildiğini, bu hafta da Şule Yüksel Şenler'in konuşulacağı bir panel düzenleneceğini bildirdi.

Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri hakkında

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri ile her yaştan ziyaretçinin kitap, kültür ve sanatla buluşturması amaçlanıyor.

Yaklaşık 50 yayınevi standının yer aldığı fuar alanına gelen 5 bin çocuğa kitap hediye çeki veriliyor.

Söyleşiler, paneller, çocuk atölyeleri, sergiler, geleneksel sanatlar ve konserlere ev sahipliği yapan etkinlik, yalnızca kitapların değil aynı zamanda bir fikrin, bir duruşun ve bir medeniyet tasavvurunun da gün yüzüne çıktığı bir platform olarak değerlendiriliyor.

Mekan, bilim ve teknoloji atölyelerinden bahçe etkinliklerine, açık hava sinemasından kitaplar üzerine yapılan söyleşilere, konserlerden sahne performanslarına kadar her yaşa hitap eden birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Nurullah Genç, Fatma Bayram, Mehmet Emin Ay, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun söyleşi ve imza günlerine konuk olduğu programda, Ömer Karaoğlu konseri ve "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" filminin açık hava sinema gösterimi gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Edebiyatçı, yazar ve aktivist merhum Şule Yüksel Şenler anısına düzenlenen kitap ve kültür günleri, Rami Kütüphanesi'nde 1 Haziran'a kadar devam edecek.