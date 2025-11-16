Haberler

Şule Çet Davasında Berk Akand'ın Tahliye İddiası Yalanlandı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet cinayeti davasında hükümlü Berk Akand'ın tahliye edildiğine dair sosyal medya iddialarını yalanlayarak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet cinayeti davasında hükümlü Berk Akand'ın tahliye edildiğine dair sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. Başsavcılık, gerçeğe aykırı paylaşımı yapan kişi hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada A.U. adlı kullanıcı 16 Kasım 2025'te 'İnfaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor' notuyla, Şule Çet davasının hükümlüsü Berk Akand'ın tahliye edildiğini iddia etti. Başsavcılık ise bu iddianın tamamen asılsız olduğunu belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay; cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda mahkumiyet hükümleri kesinleşmiştir. Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiştir. Hükümlü açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanmış, ardından açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakli gerçekleştirilmiştir. Daha açık bir deyiş ile Berk Akand adlı hükümlünün tahliyesi söz konusu olmamış, aksine infazı aralıksız olarak devam etmiştir. Yapılan X sosyal medya paylaşımının kamuoyuna açık kitle iletişim araçlarına konu olduğu, yukarıdaki izahat nazarında bu paylaşım ve dolayısıyla haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından, A.U. hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asılsız iddianın kamuoyunda yanıltıcı bilgi oluşturduğu vurgulanan açıklamada, paylaşımı yapan A.U. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
