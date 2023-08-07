Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar sebebiyle Terkos Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi yol havadan görüntülendi. Barajdaki su seviyesi beklenenin çok altında kaldı ve gölde bulunan tarihi yol çimenlerle kaplanmış bir şekilde ortaya çıktı.

Suların çekildiği Terkos Gölü'nde ortaya çıkan tarihi yol havadan görüntülendi

İSTANBUL - Türkiye'yi etkisi alan 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları nedeniyle İstanbul'da su tüketimi artarken, mega kentteki barajlar da kurumaya devam ediyor. Doluluk oranı yüzde 21.84'e kadar gerileyen Terkos Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi yol havadan görüntülendi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar su tüketimini de artırdı. Bu yıl beklenen yağışların da gerçekleşmemesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi, olması gerekenin çok altında kaldı. İstanbul barajların genel durumu 36.21 seviyelerinde, Terkos Barajında ise geçen yıl 07.08.2022 tarihinde yüzde 61.44 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl yüzde 21.84'e kadar geriledi. Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi yol ortaya çıktı. Çimenlerle kaplanan tarihi yol dron ile havadan görüntülendi. Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Barajda suların çekilmesi nedeniyle birçok kayık karaya otururken, metrelerce çekilen sular bazı yerlerde adacıklar oluşturdu.