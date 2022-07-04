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Hortumu paylaşamadılar! Arazi sulama kavgasında kuzenini öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Hortumu paylaşamadılar! Arazi sulama kavgasında kuzenini öldürdü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Abdullah Rammi, arazi sulaması nedeniyle kavga ettiği kuzeni Zido Muhammed Ali'yi tabanca ile vurarak öldürdü.

Dün akşam saatlerinde Kepezli Mahallesi'nde aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu.

Hortumu paylaşamadılar! Arazi sulama kavgasında kuzenini öldürdü

AĞABEY VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hortumu paylaşamadılar! Arazi sulama kavgasında kuzenini öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Muhammed Ali Akçakale Güncel Haberler

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