Hortumu paylaşamadılar! Arazi sulama kavgasında kuzenini öldürdü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Abdullah Rammi, arazi sulaması nedeniyle kavga ettiği kuzeni Zido Muhammed Ali'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Dün akşam saatlerinde Kepezli Mahallesi'nde aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu. AĞABEY VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel Muhammed Ali Akçakale Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hortumu paylaşamadılar! Arazi sulama kavgasında kuzenini öldürdü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.