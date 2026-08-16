Tarsus'ta Kanalda Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir çocuk, sulama kanalına düştü. Çocuğun suda sürüklendiğini gören çevredekiler, sulama kanalına girdi. Vatandaşlardan Cesim Derse kanaldaki çocuğa ulaşıp, sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü. Olayı anlatan Derse, "Çay bahçesinde otururken iki genç 'Kardeşim boğuluyor' diye bağırdı. Çocuğun boğulmak üzere olduğunu görünce hemen koştuk. Arkadaşlarla birlikte çocuğu sudan çıkardık. Yuttuğu suyu çıkarmak için müdahale ettik. Sonrasında sağlık ekipleri geldi, teslim ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı