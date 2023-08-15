Hava sıcaklıklarının artmasıyla Şuhut ilçesinde termometreler 42 dereceye kadar yükseldi. Vatandaşlar güneşten korunmak için sokağa çıkmamayı tercih etti ve cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Şuhut'ta termometreler 42 dereceyi gösterdi

Vatandaşlar güneşten korunmak için çareyi sokağa çıkmamakta bulunca Şuhut ilçesinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı

AFYONKARAHİSAR - Hava sıcaklıklarının artarak devam ettiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde termometreler 42 derecelere kadar yükselirken, vatandaşlar ise güneşten korunmak için çareyi sokağa çıkmamakta buldu.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Şuhut'ta termometreler 42'yi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, ağaç altlarında ve buldukları gölge yerlerde serinlemeye çalıştı. Sokakların bomboş kaldığı ilçede vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi.

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Ahmet Çakmak, vatandaşların sıcaktan dolayı adeta gölgelik alanlara kaçtıklarını ifade ederek, "Bugün çok sıcak günlerden birisi sıcaklık derecesi termometre de gösterdiği gibi 42 dereceyi gösteriyor. Şuhut'ta insanlar gölgelere kaçıyor şu anda. Allah tarlada çalışanların yardımcısı olsun inşallah. İş yerinin içerisinde çalışanlara da yardımcısı olsun çok sıcak şu anda. Bol bol su içmelerini ve gölgede durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Hasan Kılınç isimli vatandaş ise bunaltıcı bir havanın olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Havalar mevsimin sıcak günlerinin en yüksek günlerini yaşıyoruz. Çok sıcak bunaltıcı bir sıcak var. Bu yüzden kronik hastalıklarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın yüksek sıcaklarda bulunmamalarını rica ediyorum."