Süheyla Sultan Gemisi afetzedeler için İskenderun'a hareket etti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hazırlanan Süheyla Sultan Gemisi'nin, Gemi Kurtaran Gemisi yedeklenerek İskenderun'a gönderildiğini bildirdi.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların kullanımına sunulmak üzere İskenderun'da konuşlanacak Süheyla Sultan Gemisi'nin Gemi Kurtaran Gemisi ile hareket ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere İskenderun'da konuşlanacak olan Süheyla Sultan Gemisi, Gemi Kurtaran Gemimiz tarafından yedeklenerek Yalova'dan yola çıktı. Bu zor günlerin üstesinden el ele, omuz omuza vererek geleceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Gemi Kurtarma Gemisi tarafından çekilen Süheyla Sultan Gemisi'nin 7 Mart 2023 günü İskenderun limanına ulaştırılmasının planlandığı öğrenildi.

Toplam 1500 kişinin yaşayabileceği Süheyla Sultan yüzer yaşam kentinde klima, televizyon ve buzdolabının yer aldığı, her biri 12 kişilik 72 oda, yine her biri 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor.

900 öğrenci için 18 derslik ile sürekli eğitim sağlanabilen, bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi yer alan Süheyla Sultan yüzer yaşam kenti, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içeriyor.