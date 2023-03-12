'SÜHEYLA SULTAN' DEPREMZEDELERE HAZIR

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda depremzedeler için Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen 1500 yatak kapasiteli 'Süheyla Sultan' gemisi, konaklama için hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Yalova'dan 'Süheyla Sultan' gemisi getirildi. Yardım amaçlı üretilip, ilk kez deprem bölgesinde görev yapan 'Süheyla Sultan'da hazırlıklar tamamladı. 1 yıllık protokolle bölgeye getirilen ve depremzedelerin mağduriyet yaşamaması için 3'er aylık süre uzatmaları ile kalmaya devam edecek olan gemide öğrenciler eğitim görebilecek. 250 kişilik dersliği olan, klima, televizyon ve buzdolabının yer aldığı, her biri 12 kişilik 72 oda ve yine her biri 4-6 kişilik 116 odanın olduğu gemide toplam 1500 yatak kapasitesi bulunuyor. Gemide kreş, anaokulu, 2 oyun parkı, halı saha, teras alanları ve piknik masaları da yer alıyor. (DHA)