Suğla Gölü'nde av yasağı başladı - Haberler

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Suğla Gölü'nde av yasağı başladı

AA - Fatih Atalay - Güncel
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Suğla Gölü'nde av yasağı başladı

Yalıhüyük'te balıkçılar, Suğla Gölü'nde başlayan su ürünleri av yasağı nedeniyle, teknelerini karaya çıkardı.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük'te balıkçılar, Suğla Gölü'nde başlayan su ürünleri av yasağı nedeniyle, teknelerini karaya çıkardı.

Gölde yaşam süren balık neslinin üreme dönemi olması sebebiyle her yıl 15 Mart-15 Haziran'da su ürünleri av yasağı uygulanıyor.

Yasağın başlaması nedeniyle göldeki balıkçılık faaliyetlerine ara verildi.

Yalıhüyüklü balıkçı Abdullah Akyıldız, AA muhabirine, son günlerde bölgede etkili olan soğuk havayla yağıştan dolayı gölde avlanmaya çıkamadıklarını, av yasağının başlamasıyla da teknelerini karaya çektiklerini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilerinin de av yasağı döneminde gölde denetim faaliyetleri yapacağı bildirildi.

AA / Fatih Atalay - Güncel

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