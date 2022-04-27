Sudanlı taraflar arasındaki diyalog mayıs ayında başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, Sudan'da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun mayıs ayının ikinci haftasında başlatılacağını duyurdu.

BM Sudan Temsilcisi ve Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Peretz, AfB Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat ve IGAD Sudan Temsilcisi İsmail Vais, başkent Hartum'da ortak basın toplantısı düzenledi.

AfB Temsilcisi Lebat, burada yaptığı açıklamada, ulusal diyaloğun başlaması için 10-12 Mayıs ??tarihleri üzerinde anlaştıklarını belirterek, "Sudanlı taraflarla yapılan istişareler, ülkedeki durumun son derece hassas ve tehlikeli olduğunu doğruladı." dedi.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, "BM misyonu tarafından yürütülen ilk istişareler sırasında elde edilen Sudanlıların fikirleri dikkate alınacak ve bu fikirler, kabul edilebilir çözümlere ulaşmak için bir yol haritasının geliştirilmesine yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

IGAD Temsilcisi Vais de eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf ve eski Eski Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed el-Feki Süleyman'ın serbest bırakılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü dile getirdi.

Vais, Sudanlı yetkilileri, taraflar arasında iyi niyet ve güven inşasının bir göstergesi olarak, kalan siyasi tutukluları ve direniş komitelerinin üyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce serbest bırakmaya çağırdı.

UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu duyurmuştu.

Bu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için Anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.