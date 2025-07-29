Sudanlı Mülteciler Mısır'dan Ücretsiz Trenle Ülkelerine Dönüyor

Sudanlı Mülteciler Mısır'dan Ücretsiz Trenle Ülkelerine Dönüyor
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Kahire'de 900 Sudanlı mülteci, savaşın etkilerinden kurtulmak için ücretsiz tren seferiyle ülkelerine dönüş yolculuğuna başladı. Mısır, mültecilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla bu seferleri organize etti.

KAHİRE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan 900 Sudanlı mülteci, savaşın yıkıma uğrattığı ülkelerine dönmek üzere pazartesi günü ücretsiz tren seferiyle sevinç ve umut dolu bir yolculuğa çıktı.

Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu, geçen hafta Mısır'da yaşayan Sudanlıların ülkelerine gönüllü dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla özel bir tren seferi başlatmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın başkenti Hartum'daki güvenlik durumunun iyileşmesi nedeniyle Ocak 2025'ten bu yana komşu ülkelerden Sudanlı mültecilerin gönüllü geri dönüşlerinde artış yaşandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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